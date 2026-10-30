Школьница спасла ребенка из горящего автомобиля в Дагестане

Девятиклассница спасла ребенка из горящей машины в дагестанском Хасавюрте. О героическом поступке 360.ru рассказала ее классный руководитель, замдиректора по учебно-воспитательной работе СОШ № 5 имени Мусалаева Азра Саитдибирова.

По ее словам, ЧП случилось днем 27 октября. Девушка шла домой и по пути увидела, что загорелась «Лада Приора», в которой сидел маленький ребенок.

Машина была на замке, но одно из окон было немного приоткрыто. Школьница не растерялась и достала ребенка через щель, а затем отнесла его на безопасное расстояние. Никто не пострадал.

Как рассказала 360.ru мать девушки, она сама не ожидала, что отважится на такое.

Глава Хасавюрта Корголи Корголиев выразил благодарность школьнице за смелость и неравнодушие. Он также отметил вклад ее родителей и педагогов в воспитание девятиклассницы.

«Мы обязательно встретимся и отметим ее смелый поступок. Уверен, что ее пример станет достойным ориентиром для других ребят», — подчеркнул Корголиев.

Прокуратура Дагестана контролирует установление обстоятельств произошедшего.

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