Рыбак в Индии поймал редкого карпа Роху весом 15 килограммов

Рыбак из деревни Конгуваригудем ловил рыбу в водохранилище Шри Каратам Кришнамурти Ерра Калва. Местные жители утверждают, что такой крупной рыбы Шеелавати (пресноводный индийский карп Роху) в этом водоеме не ловили уже 50 лет.

Свой улов мужчина отвез на рынок и выставил на аукцион. Рыбу купил ценитель за 10 тысяч рупий (около девяти тысяч рублей). Чтобы забрать покупку, ему пришлось преодолеть 40 километров.

Заместитель директора управления рыболовства округа отметил, что индийские карпы редко достигают такого размера, и их очень сложно поймать удочкой или сетью.

В июле на Сахалине рыбак выловил тунца весом в 100 килограммов. Рыбу размером с человека вытаскивали вдвоем в течение получаса, рассказал рыбак.