На Сахалине рыбак выловил тунца размером с человека

Огромного тунца весом около 100 килограммов выловил рыбак на Сахалине. Счастливчик Павел рассказал 360.ru, как ему удалось вытащить гигантскую рыбу, и поделился кадрами.

Он уточнил, что не продает рыбу, поэтому огромный тунец останется у него — добычей Павел планирует поделиться с близкими и друзьями.

«Это произошло на мысе Свободном. Вытаскивал я его в течение получаса. Поймал троллингом на расцветку цукини, катушка shimano tiagra 30», — поделился обладатель улова.

«Такая рыба у меня первый раз, до этого я поймал уже от 15-50 килограммов. Так что это мой заветный трофей. Взвесить его возможности не было, поэтому мы воспользовались таблицей с расчетом. Вес от 100-120 килограммов примерно, при моем росте 172 сантиметра. Он с меня ростом», — уточнил рыбак.

По его словам, затащить тунца в лодку помог друг Тимофей.

«Мы уже около пяти лет за ним охотимся, и вроде бы это как раз юбилейный мой 10-й тунец», — заключил Павел.

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