Гидрометцентр: в Московском регионе за 36 часов выпадет до 25 сантиметров снега

В течение ближайших 36 часов в Московском регионе может выпасть от 15 до 25 сантиметров снега. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

«В период с 12:00 нынешних суток до 21:00 среды, 25 ноября, в Московском мегаполисе ожидается снег, местами сильный, прирост свежевыпавшего снега составит до 15-25 сантиметров», — отметили синоптики.

Также поднимется северо-восточный и северный ветер с порывами 15 метров в секунду. В некоторых районах Москвы и Подмосковья возникнут метели. На дорогах наметет снежные заносы, также возможна гололедица.

Уже до конца дня вторника прирост снега может составить 7 сантиметров.

С 09:00 в регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Ранее синоптики предупреждали о возникновении сугробов до 15 сантиметров.