Снег в Москве и области задержится до конца ноября. Об этом 360.ru рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, выпавший снег останется как минимум до конца месяца, а как максимум — перейдет в зиму и будет устойчивым снежным покровом.

Температура воздуха в ближайшее время ожидается минусовая.

«В первых числах декабря также сохранятся морозы, поэтому таять снег не будет. Он может только уплотняться под действием собственного веса или переметаться при ветре. Снегопад начнется сегодня, я думаю, до 5-10 сантиметров осадков выпадет. И этот снег уже сформирует именно устойчивый покров», — рассказала синоптик.

Ранее москвичей предупредили о сильных пробках из-за непогоды 24 ноября. Заторы могут начаться после 17:00.