Изможденного тибетского мастифа бросили в Москве

В Москве спасли измученного тибетского мастифа, брошенного хозяевами на Долгопрудной аллее. Огромный пес несколько дней провел на короткой цепи под солнцем, рассказал 360.ru волонтер Бехруз.

По его словам, собака сидела четыре дня на короткой цепи, без воды и еды.

«Уже приехала служба отлова, и его хотели отвезти в муниципальный приют. Я, конечно, этого не дал. Он сидел на цепи и охранял бытовку. Но я также зафиксировал, что бытовка была пустой, и мы забрали только собаку», — сказал мужчина.

Сейчас мастиф находится в государственной ветклинике, но из-за стресса ведет себя агрессивно и никого не подпускает.

«Состояние собаки стабильное, мы сдали анализы. Бросается, никакие манипуляции с ним сделать сейчас нельзя. Мы еле взяли анализы. Обзвонили в ночи клиник 10, наверное, и все нам отказали, потому что это тибетский мастиф, да еще и агрессивный. Единственное — госвет пошел нам навстречу, они приняли собаку, подготовили сразу большой вольер», — добавил он.