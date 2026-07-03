Изможденного тибетского мастифа бросили в Москве
Волонтер спас тибетского мастифа в Москве, оставленного хозяевами
В Москве спасли измученного тибетского мастифа, брошенного хозяевами на Долгопрудной аллее. Огромный пес несколько дней провел на короткой цепи под солнцем, рассказал 360.ru волонтер Бехруз.
По его словам, собака сидела четыре дня на короткой цепи, без воды и еды.
«Уже приехала служба отлова, и его хотели отвезти в муниципальный приют. Я, конечно, этого не дал. Он сидел на цепи и охранял бытовку. Но я также зафиксировал, что бытовка была пустой, и мы забрали только собаку», — сказал мужчина.
Сейчас мастиф находится в государственной ветклинике, но из-за стресса ведет себя агрессивно и никого не подпускает.
«Состояние собаки стабильное, мы сдали анализы. Бросается, никакие манипуляции с ним сделать сейчас нельзя. Мы еле взяли анализы. Обзвонили в ночи клиник 10, наверное, и все нам отказали, потому что это тибетский мастиф, да еще и агрессивный. Единственное — госвет пошел нам навстречу, они приняли собаку, подготовили сразу большой вольер», — добавил он.
Впереди мастифа ждет долгий путь реабилитации. Сутки в стационаре стоят 10 тысяч рублей, а сборы идут медленно. Собаку нужно побрить — у нее колтуны — и вылечить. Если появятся хозяева, им придется документально подтвердить права на животное.
«Потом найти для него передержку. Я к себе домой забрать не могу. У меня съемная квартира и три собаки. Дальше — занятия с кинологом и поиск новых хозяев», — заключил Бехруз.
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