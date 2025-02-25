25 февраля 2025 22:44 Сумела доплыть до скал и сорвала голос. Как спасали сброшенную с «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю 0 0 0 Фото: дворец-замок «Ласточкино гнездо» / Telegram Общество

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В Ялте неадекват сбросил в море со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» ласковую и общительную кошку Мусю. Когда все уже считали ее погибшей, оказалось, что Муся выжила: несколько дней она провела на прибрежных скалах и звала на помощь как умела — жалобно мяукая. История чудесного спасения крымской кошки — в материале 360.ru.

Кто сбросил кошку Мусю на скалы Муся попалась на глаза неизвестному 23 февраля, сообщал телеканал «Крым 24». Мужчина сначала погладил кошку, а затем, убедившись, что за ним никто не наблюдает, отнес на смотровую площадку и скинул вниз. Сотрудники «Ласточкиного гнезда» подчеркнули, что Муся жила на территории замка 10 лет, ее считали местной достопримечательностью. Поиски живодера начали общественники, чуть позже к ним подключилась и полиция. О задержании неадеквата стало известно уже на следующий день: им оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. На допросе он не смог сразу внятно ответить на вопрос, зачем сбросил животное на скалы. В свое оправдание молодой человек заявил, что Муся вырывалась.

Зоозащитник из Евпатории Ирина Харченко в беседе с «Крымом 24» отмечала, что закрывать глаза на поступок петербуржца нельзя, даже если у него проблемы с психикой.

Никто не может гарантировать, что он будет убивать только кошек или собак. Даже если это так, это все равно недопустимо. Человек, совершающий такие поступки, является социально опасным. Ирина Харченко зоозащитник

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отмечала, что после случившегося возбудили дело о жестоком обращении с животными. «Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения на 10 суток», — подчеркнула она.

Сколько искали и как спасли кошку Мусю После того, как Мусю сбросили с балкона «Ласточкиного гнезда», найти ее не смогли. Сотрудники туристического объекта сдаваться не собирались — поиски кошки не останавливали. «Сегодня нам хотелось бы поделиться грустной новостью о нашей любимой кошке Мусе. К сожалению, после того как она была скинута с балкона замка „Ласточкино гнездо“, мы ее так и не нашли. Сегодня уже третий день после происшествия и, увы, надежда с каждым днем становится все меньше», — отмечали в замке. Но уже в этот же день, 25 февраля, волонтеры сообщили, что Муся жива. Ее обнаружили на обрыве, между скал: кошка была сильно напугана и жалобно мяукала. На место выехали альпинисты — достать животное с моря не получалось.

Ради Муси развернули настоящую спасательную операцию. На место выехали пять специалистов ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». «Слышу, мяукает. Иду на звук», — передал один из спасателей, когда нашел Мусю. Со скального выступа ее бережно подняли в специальной сумке и передали администрации «Ласточкиного гнезда». Кошку тут же осмотрел ветеринар, который не нашел у нее видимых повреждений. Мусю забрали в стационар, чтобы понаблюдать за состоянием животного.

Фото: глава администрации Ялты Янина Павленко / Telegram

Глава администрации Ялты Янина Павленко поблагодарила неравнодушных волонтеров и оперативно сработавших спасателей.

Очень горжусь ялтинцами и благодарю всех, кого тронула судьба кошки — о ней переживали многие и в нашей стране, и за ее пределами. Янина Павленко глава администрации Ялты

Муся, конечно, осталась цела чудом. Возможно, писал сайт kp.ru, ее спасло падение в воду. Сброшенная с 40-метровой высоты кошка сумела проплыть около 20 метров до скалы и выбралась на сушу. Это предположение подтвердила РЕН ТВ и волонтер Светлана Власенко. «Если бы она приземлилась на твердую поверхность, скорее всего, не выжила бы. Кошки имеют свойство группироваться и приземляться на лапки», — пояснила она. По словам специалиста, у животного увеличены лимфоузлы, а глотка красная — отчаянно звавшая людей Муся сорвала голос. Чтобы дать точное заключение по состоянию ее здоровья, кошку обследуют. Сейчас Муся мурлычет и спокойно идет на руки, несмотря на недавнее предательство и человеческую жестокость.