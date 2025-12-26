Сегодня 16:05 «Я не смог». Московский ветеринар втайне спасал животных, которых отдавали на усыпление Ветеринар Агажанов спасает животных от эвтаназии 0 0 0 Эксклюзив

Ветеринар Баграт Агажанов — борец против эвтаназии животных. Он втайне спасал обреченных, которых отдавали на усыпление. Вместо эвтаназии врач пристраивал кошек и собак в добрые руки. С 2018 года он спас уже более 150 питомцев. Но иногда вместо благодарности Агажанов получает упреки.

Почему Баграт Агаджанов стал лечить животных, а не усыплять? Спасением животных Агажанов занялся, еще когда жил в Челябинске. Теперь он перебрался в Москву и работает ветеринарным консультантом в нескольких клиниках. В беседе с 360.ru Агажанов подчеркнул, что он не единственный из врачей, кто занимается лечением животных, которых приносят усыплять. Но таких единицы. Все началось с котенка. Его принесли, когда Агаджанов работал ассистентом в клинике. «Его принесли на эвтаназию из-за того, что была незапланированная вязка. Всех котят пристроили, а этого не смогли. По итогу они решили, что от него надо избавиться. На тот момент этими вещами занимались ассистенты. Собственно, когда я открыл клетку и увидел котенка, я не смог провести данную манипуляцию и забрал его себе», — рассказал он.

В некоторых случаях животных приносили на эвтаназию из-за тяжелого состояния. Казалось, что усыпление неизбежно, отметил ветеринар. Однако в течение сорока минут можно было провести оперативное вмешательство и спасти питомца. Но владельцы не хотели тратить на это время и соглашались на усыпление.

Мы оформляли договор — прооперировали и пристроили потом в новую семью. Уже другим, адекватным владельцам. Баграт Агажанов

Клиника, где работал врач, тоже участвовала в спасении животных. Например, Агажанову можно было использовать расходные материалы. «Есть клиники, их, к сожалению, немного, но они такие есть, где, собственно, врачи делают точно так же. И сейчас я их также финансово поддерживаю. Я им даю денег или забираю животное, которое принесли на эвтаназию», — добавил Агажанов.

Почему ветеринар, который спасал животных от эвтаназии, столкнулся с критикой? Ветеринар попал в необычную ситуацию. Баграт принимал деньги, но не убивал животных, а лечил их и находил новые семьи. Однако зоозащитница из Санкт-Петербурга обратилась в прокуратуру с жалобой на ветеринара. Она утверждала, что если хозяева хотят усыпить питомца, то Баграт должен был это сделать, а не пытаться спасти животных. «Я с ней лично вообще не знаком. Она находилась в Санкт-Петербурге, я — в Челябинске, и, собственно, она написала заявление в прокуратуру, потому что я не усыплял животных, которых принесли на эвтаназию. Потому что нарушал договор оказания платных ветеринарных услуг», — уточнил он. Она подала заявление в прокуратуру, но потом забрала его. История вызвала широкий общественный резонанс. Также были и те, кто обвинял врача в непрофессионализме и сборе денег без отчетности, писал KP.RU. Некоторые активисты утверждают, что Баграт больше занят самопиаром, чем реальной помощью животным.