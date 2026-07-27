В Петербурге мужчина спас тонущую в пруду собаку

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом мужчина спас тонущую собаку. Об этом сам 30-летний герой по имени Владимир рассказал 360.ru.

По его словам, сначала собака плыла, но потом начала тонуть. Один из отдыхающих попытался спасти животное, но у него не хватило сил. Тогда Владимир бросился в воду.

«Я видел, что мужчина отстает от собаки, а она опять уплывает назад, ближе к середине берега, и бросился за ней», — рассказал спасатель.

Он взял пса под лапы, приподнимал его, чтобы тот мог глотнуть воздуха, и не давал захлебнуться. Собака поначалу вырывалась и пыталась уплыть, но потом перестала сопротивляться.

Хозяйка животного была в растерянности и почти не поблагодарила спасателя. Другие очевидцы, напротив, жали руку и говорили слова благодарности. Владимир признался, что с 16 лет изучал теорию спасения на воде и внутренне готовился к подобной ситуации.

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