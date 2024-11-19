Удар для алкомаркетов. Власти Вологодчины оценили последствия ограничений на спиртное

По его словам, от последствий употребления алкоголя ежегодно умирают по 7,5 тысячи человек. Поэтому власти решили ввести в 2025 году «мягкие и щадящие», по словам Филимонова, меры — ограничить часы и места продажи спиртного.

«Не смогут торговать алкоголем магазины в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также переведенные из жилых в нежилые. Эти условия и ограничение времени торговли больно ударят по „Красному и белому“, „Бристолю“ и прочим алкомаркетам», — сказал губернатор.

Филимонов напомнил, что жители по-прежнему смогут покупать алкоголь по выходным и праздникам, а в ресторанах — каждый день в любое время суток. Торговым точкам по будням разрешат продавать спиртное лишь с 12:00 до 14:00. По словам губернатора, такой период власти выбрали специально, потому что люди в это время учатся и работают.

Несмотря на ограничения, с начала 2024 года объем проданного в России алкоголя достиг рекордных значений. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что россияне не стали больше пить, просто рынок вышел из серой зоны.