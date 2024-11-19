Удар для алкомаркетов. Власти Вологодчины оценили последствия ограничений на спиртное
Губернатор Вологодской области Филимонов пообещал больно ударить по алкомаркетам
Власти Вологодской области намеренно ограничат продажу алкоголя часами, когда покупатели работают или учатся. Новые правила больно ударят по алкомаркетам, сообщил губернатор Георгий Филимонов в интервью «Коммерсанту».
По его словам, от последствий употребления алкоголя ежегодно умирают по 7,5 тысячи человек. Поэтому власти решили ввести в 2025 году «мягкие и щадящие», по словам Филимонова, меры — ограничить часы и места продажи спиртного.
«Не смогут торговать алкоголем магазины в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также переведенные из жилых в нежилые. Эти условия и ограничение времени торговли больно ударят по „Красному и белому“, „Бристолю“ и прочим алкомаркетам», — сказал губернатор.
Филимонов напомнил, что жители по-прежнему смогут покупать алкоголь по выходным и праздникам, а в ресторанах — каждый день в любое время суток. Торговым точкам по будням разрешат продавать спиртное лишь с 12:00 до 14:00. По словам губернатора, такой период власти выбрали специально, потому что люди в это время учатся и работают.
Несмотря на ограничения, с начала 2024 года объем проданного в России алкоголя достиг рекордных значений. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что россияне не стали больше пить, просто рынок вышел из серой зоны.