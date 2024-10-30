Сегодня 15:20 Россия созрела для полного сухого закона. Поддержит ли население? Публицист Миронова: сухой закон нужен большинству населения России и государству 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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В Вологодской области приняли сухой закон — фактически ограничение продажи алкоголя двумя обеденными часами в будни и запрет на его реализацию в ряд праздничных дней означает именно это. Даже во времена горбачевской борьбы с пьянством выпивку можно было купить с 14:00 до 19:00. Долгое время никто не верил, что в России можно внедрить подобные меры. Регулярно встречаем страшилки о том, что ужесточение правил продажи алкоголя приведет к росту потребления суррогата и наркомании. Однако часто их распространяют представители алкоиндустрии. Действительно ли сухой закон в 1980-х повлек рост смертности и правда ли, что страна не может не пить?

Якутия смогла, и Вологда сможет Второй день обсуждают вологодскую инициативу. Я, надо сказать, такой мерой была удивлена. Как и тем, что регион входит в число лидеров по пьянству в России. Год назад я ездила в Вологду и не видела много пьяных. Кое-что даже впечатлило: например, там почти не матерятся! Какое-то просто шокирующее впечатление: идет компания подростков гоповатого, так сказать, вида, а матерков нет. Если и пьют вологжане, то, наверное, дома. На улицах пьяные не болтаются, скособоченных пропитых рож в концентрации выше среднего по России я там тоже не заметила. Но раз статистика говорит, что регион пьет, наверное, так оно и есть.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Как они смогут справиться с сухим законом, если столько пьющих? Представители алкопроизводителей и ретейла, торгующего алкоголем, в голос пугают, что Вологодская область не справится. Прогнозируют ей все беды сразу — от перехода жителей на героин до народных бунтов. Я бы не спешила слушать страшилки алколоббистов. У нас уже есть пример Якутии, где запрещено продавать алкоголь с 20:00 до 14:00. Ограничили торговлю не двумя часами в день, но шестью — все равно это почти сухой закон. Между прочим, Якутия, по одному из рейтингов потребления алкоголя, занимает следующее после Вологодской области место — 16-е. Более того, летом в Якутии был эксперимент — полный двухнедельный запрет на продажу любого алкоголя вообще, его можно было купить только в заведениях общепита с лицензией. И ничего, кто-то помнит, чтобы в Якутии был вал отравившихся суррогатом? Или якуты перешли бы на ханку?

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Сухой закон неизбежен Знаете, по современным меркам я человек молодой, мне 40 лет. Считаю себя в меру прогрессивной. Много где была и жила за границей, знаю языки. То есть я не клуша, вчера оторвавшаяся от сохи. И я за сухой закон! Вот именно так, я считаю, что он не только нужен в России, а будет рано или поздно принят во всех развитых странах. Массовая продажа алкоголя имеет сравнительно небольшую историю. Раньше люди не пили много, нечего было: не было сырья и возможности производить самогон, не было дорог и транспорта ездить туда, где его производили. Не пили люди много нигде. В России не пили тоже. Царская Россия стабильно входила в число наименее пьющих европейских стран. Я серьезно. Даже с введением акциза и появлением откупных питейных заведений. Ну не пили! Так что, во-первых, люди у нас не пропитые на 10 поколений назад, это неправда. Некоторая проблема есть у северных народов, которых, чего уж скрывать, иные русские намеренно спаивали, поняв, что те не имеют устойчивости к алкоголю. Но в целом у нас ситуация нормальная.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

И сейчас она в норме, в России вообще пьют все меньше и меньше. Причем сегодня потребление алкоголя не размазано по всему населению, то есть не все пьют по чуть-чуть, а пьют маргинализированные слои либо представители совсем уж архаичных групп. Ну и люди старшего возраста, заработавшие алкоголизм в 80-90-е годы. Таким образом, алкоголь сегодня не часть бытовой культуры всего народа, а головная боль для большинства, которую ему причиняет пьющее меньшинство. Именно так нужно проблему сейчас оценивать. А сухой закон — как меру защиты большинства от меньшинства, которое пьет, шумит пьяным, дебоширит, срывает работу, пропивает домашний скарб и детские пособия.

Когда представители алколобби говорят, что сухой закон в России не сработает, так как «нельзя обижать все население», они уже лгут — ограничения затронут меньшинство. Меня, например, никак не затронет. И мою семью — тоже. В моем реальном окружении нет выпивающих людей. Не то что пьющих, а просто выпивающих. Шампанское на Новый год — вот и все. Водка под шашлыки на даче, майские вылазки на природу с пивом, пьяные дни рождения, пиво и баня — для меня все это выглядит как черта совершенно маргинального поведения, я таких людей вокруг себя не вижу! Я вижу их в той среде, которую, безусловно, надо силой, через закон, тащить к человеческому облику.

Так что, мантры о том, что у нас все пересядут на самогон и наркотики, а то и с вилами пойдут защищать наливайки с алкашками, я бы не слушала, это чепуха.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Немного обманули Еще алколоббисты любят приводить пример якобы неудачного применения Горбачевым сухого закона. Дескать, и самогон стали варить, и суррогатом травились, и вообще пить стали больше. Это неправда! Вот, например, анализ опыта сухих законов не алкопроизводителями, а медицинским чиновником Минздрава. Все волны запрета алкоголя во всех странах давали потрясающие результаты. Горбачевские несколько лет борьбы с пьянством привели к радикальному снижению смертности вообще, а смертность мужчин трудоспособного возраста за неполные пять лет сократилась на 25%. Снизилось число инсультов, пьяных драк и поножовщины. Это не говоря об алкогольных отравлениях.

Фото: В марте 1985 года Михаила Горбачева избрали генеральным секретарем ЦК КПСС. Gennadii Sergeev/Russian Look / Global Look Press

Обычно лоббисты алкоголя поминают питие одеколонов, суррогата, самогоноварения. Но не смотрят на эту проблему честно. Честный взгляд обязывает нас учитывать общий контекст. Смотрите, за варку самогона полагался срок. Почему варили? Потому что некому было особенно ловить варщиков. Почему начался всплеск наркомании? Потому что разваливающееся государство ослабило контроль границы с Афганистаном. Почему пили одеколон? А скажите мне, почему его не пили в начале 1920-х, когда в СССР тоже был сухой закон? Наверное, потому, что тогда было много милиции, в которой служили прошедшие гражданскую войну люди, милиция была вооружена, продавать алкоголикам одеколон было страшно, продавать пойло под видом одеколона — тоже.

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

На всплеск наркомании, потребление суррогата, спекуляцию водкой, варку самогона можно и нужно смотреть как на следствие не сухого закона, а параллельно ему происходившего процесса разложения государства. Наркотики и денатурат захлестнули страну не потому, что людям перестали продавать водку, а потому что коллапсировала милиция, ослабел пограничный контроль в Средней Азии, которая стала местом ввоза наркосырья.

Водку таксисты и ларечники открыто продавали не потому, что это обязательный сопутствующий элемент сухого закона, а потому что милиция перестала справляться. По той же причине не могли пересажать самогонщиков — милиция была в раздрае, началась массированная коррупция.

Между прочим, большую часть истории России, начиная с Петра I, варка самогона преследовалась, за это отправляли на каторгу. И прекрасно справлялось государство. Просто при Михаиле Горбачеве наложились два явления: борьба с алкоголем и разложение государственной машины. У каждого были свои последствия. У сухого закона — прекрасные и полезные, у разложения государства — строго противоположные. Не позволяйте алколоббистам водить себя за нос и путать.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Кому выгодно Выгоду от свободной продажи алкоголя сегодня имеют только лоббисты. Государство уже ее не имеет, доход от акцизов несопоставим с тратами на медицину, с работой правоохранителей, вынужденных разбирать последствия пьяных преступлений. При царях, когда не было госмедицины, было выгодно торговать водкой, выводить рюмочные в откупа — государство не несло бремя ответственности за здоровье пьяниц. А сегодня — несет. И пьяниц за свой счет лечит, и детей, родившихся с синдромом внутриутробного алкогольного отравления, на свой кошт воспитывает. Убытков больше. Здесь как с бесконтрольной трудовой миграцией: выгоду имеет бизнес, экономящий на отчислениях, а государство лишь несет расходы по содержанию этих семей, адаптации, устройству в сады и школы, а еще расходы по защите граждан от ввозимого криминала.

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Сухой закон нужен большинству населения России и государству. Он не нужен пьющим маргиналам и зарабатывающим на них бизнесменам. Принят он будет нормально. Большинство у нас не алкаши и даже на даче уже не пьют. Большинство поблагодарят государство за такую меру. Если не верите, что сухой закон у нас возможен, посмотрите на опыт Якутии. Ничего, живут.

Есть пример Посмотрите на Чечню. Я была в Чечне. Специфический, конечно, регион, жить там не хочется, вопросов много. Но вы не представляете, какое это непередаваемое ощущение — идти по улице и не чувствовать запах алкоголя, не видеть пьяных рож, скособоченных и расквашенных носов и при этом понимать, что ты в России, а не в арабских странах. Не пьют в Чечне! Вообще! Где-то там в аэропорту и в отеле «Грозный» продают алкоголь, но не похоже, чтобы население его покупало втридорога и спускало на него все деньги. И наркоманов я там не видела. Не сказала бы, что Чечня сторчалась. Конечно, регион из-за ислама и так был непьющим. Но, простите меня, чеченцы массово приняли ислам к середине XIX века, до того они были язычниками, выращивали виноград, делали вино и тоже пили. Сейчас не скажешь по местным, что отсутствие выпивки их сильно волнует.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Хотя я резко против любого религиозного усердия, мне в принципе хочется жить в светской стране, конкретно в вопросе алкоголя Чечня мне ближе Великого Новгорода, где молодые девушки пьют водку, сидя на лавке прямо напротив Софийского собора. Кому они там дома молятся, мне не важно. Когда идешь по улице, понимаешь, что куда важнее оказывается видеть трезвые лица и не сталкиваться с пьяными драками.

Хотелось бы, чтобы в России так было везде. Я бы вообще весь крепкий алкоголь запретила. Только некрепленые вина с ограниченной, как в Вологде, продажей, только вино, пиво, сидр в ресторанах и пабах. И чтобы по огромной цене.

Вообще, самая действенная мера борьбы с алкоголем и сигаретами — повышение цены. Так везде и всегда. Анекдоты о том, что при повышении стоимости водки сын алкоголика будет меньше есть, тоже, видимо, придуманы алколоббистами. Нет, когда дорожает алкоголь, люди начинают не меньше есть, а меньше пить.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Если алкоголь убирают с прилавков, они не идут пить тормозную жидкость — они отправляются заниматься своими делами. Так везде, во всех странах и во все времена, когда принимали сухой закон. И у нас так будет, если примут. Нужда лишь политическая воля.