На Урале школьник выпил пол-литра абсента и умер

Несколько подростков в Екатеринбурге устроили вечеринку с алкоголем в одной из квартир Юго-Западного микрорайона. После застолья 16-летний школьник, выпивший пол-литра абсента, умер. Об этом сообщило издание Ura.ru.
Подростки выпивали вечером и легли спать около 03:00. Бодрствовать остался только 16-летний парень. Утром приятели не смогли его разбудить и вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть школьника.
По информации издания, погибший приехал к друзьям в город из поселка под Екатеринбургом. Он рос в полной семье не состоял на учете по делам несовершеннолетних.
Ранее в Истре после тренировки по карате внезапно умер семиклассник. Он потерял сознание в молодежном спортивном клубе, приехавшие на место сотрудники скорой констатировали смерть мальчика. Причиной могла стать стала острая сердечная недостаточность.
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