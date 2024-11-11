На Урале школьник выпил пол-литра абсента и умер

Ura.ru: в Екатеринбурге 16-летний школьник умер после вечеринки с абсентом

Несколько подростков в Екатеринбурге устроили вечеринку с алкоголем в одной из квартир Юго-Западного микрорайона. После застолья 16-летний школьник, выпивший пол-литра абсента, умер. Об этом сообщило издание Ura.ru .

Подростки выпивали вечером и легли спать около 03:00. Бодрствовать остался только 16-летний парень. Утром приятели не смогли его разбудить и вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть школьника.

По информации издания, погибший приехал к друзьям в город из поселка под Екатеринбургом. Он рос в полной семье не состоял на учете по делам несовершеннолетних.

Ранее в Истре после тренировки по карате внезапно умер семиклассник. Он потерял сознание в молодежном спортивном клубе, приехавшие на место сотрудники скорой констатировали смерть мальчика. Причиной могла стать стала острая сердечная недостаточность.