Ограничить продажу алкоголя в Вологодской области решили до 2 часов в день

В Вологодской области решили ограничить продажу алкоголя до двух часов в день. Документ об этом снова появился на официальном портале правовой информации .

Согласно документу, С 1 марта 2025 года в регионе предложили запретить продажу спиртного, начиная с двух часов дня. А купить его можно будет только в промежуток с 12:00 до 14:00.

Ограничения предложили распространить только в рабочие дни и новогодние праздники.

Помимо этого, проект предлагает запретить продажу алкоголя в торговых объектах, которые находятся в помещениях жилых домов. Это же мера касается и расположенных в домах или на прилегающих территориях кафе и ресторанов.

Документ ранее уже публиковали на официальном портале правовой информации. Его удаляли по техническим причинам и снова вернули на сайт.