Больше пить не стали. Эксперт объяснил рекордные продажи алкоголя в России

Продажи алкоголя в России побили рекорд на фоне того, что эта продукция становится легальной и выходит из серой зоны. Об этом 360.ru рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Он отметил, что население не стало больше пить алкоголя в количественном выражении. По словам Шапкина, когда растут темпы потребления, то увеличиваются и связанные с ними негативные последствия — правонарушения и отравления.

«Но статистика говорит, что все эти негативные последствия стабильны, их число не растет. Идет перераспределение рынка в легальную сферу. Раньше алкоголь пили, но его не считали в статистике. В начале года у нас ввели маркировку пива, с 1 мая пошло вверх производство всех пивных напитков натурального брожения», — пояснил он.

Также Шапкин отметил, что теперь пивные напитки, которые раньше производили без обязанности маркировки, должны быть обязательно учтены и маркированы. «Серый» сегмент начал сжиматься и люди нашли ему замену — игристые вены, коктейли, из-за чего продажи увеличились.

«Напомню, что пивные напитки у нас это больше 80% от всех продаж алкогольной продукции в литрах. Огромный сегмент легализовался», — заключил он.

Ранее Шапкин усомнился, что цены на шампанское в России вырастут к Новому году.