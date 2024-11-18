Продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

За первые 10 месяцев 2024 года в России в рознице продали 184,2 миллиона декалитров алкогольной продукции. Это наибольший показатель с 2017 года, сообщил РБК со ссылкой на Росалкогольрегулирования.

Чаще всего россияне закупали водку, в период с января по октябрь в стране продали 62,5 миллиона декалитров напитка.

Также рекордные продажи показали игристые и виноградные вина — по сравнению с 2023 годом показатели увеличились на 0,9%, а по сравнению с 2017-м — на 22,5%.

Кроме того, лучше начали продаваться бальзамы, ликеры, наливки, настойки, джин, ром, виски и другие напитки категории ликеро-водочных изделий. Рост составит 13,2% с января по октябрь нынешнего года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее стало известно, что в России перестанут продавать пиво в жестяных банках объемом 0,5 литра.