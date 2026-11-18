Демографические прогнозы на десятилетие дают точность 98–99%. Они надежнее других математических моделей будущего общества, рассказал профессор, директор Центра анализа стабильности и рисков НИУ ВШЭ Андрей Коротаев, сообщает Газета.ru .

Такие расчеты опираются на численность уже родившихся поколений с поправками на смертность и миграцию. Серьезные ошибки могут вызвать непредсказуемые катаклизмы, например пандемии.

Коротаев пояснил, что прогнозы помогают планировать строительство школ, больниц и других объектов инфраструктуры. Сейчас во многих городах детсады и школы заполнены не полностью, но через семь лет могут оказаться переполненными. Модели позволяют учесть это до решения о сокращении мест.

По словам профессора, расчеты также помогают оценивать меры поддержки рождаемости и миграцию. Например, можно спрогнозировать население страны через 50 лет при заданном уровне поддержки или оценить последствия увеличения материнского капитала на треть.