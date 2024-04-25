Третьего фигуранта дела замминистра обороны России арестовали | 360°

Важное 25 апреля 2024, 09:12 Третьего фигуранта дела замминистра обороны России арестовали Суд арестовал третьего фигуранта дела замминистра обороны РФ Иванова РИА «Новости»

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Арестован третий фигурант дела заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Речь идет об Александре Фомине. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Фомину предъявили обвинение в даче взятки.

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«В отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года», — указали в пресс-службе суда.

По версии следствия, Фомин находился с Ивановым в доверительных отношениях. Обвиняемый оказал замминистра обороны и другим лицам услуги по ремонту и реконструкции зданий, «освободив от обязанности оплатить товары». Также Фомин и другие причастные поспособствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере, но в виде незаконного оказания имущественных услуг.

Самого замминистра обороны также отправили в СИЗО Лефортово до 23 июня. Правозащитники хотят обжаловать решение суда и добиться домашнего ареста.