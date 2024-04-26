Фигурант дела замминистра Иванова обжаловал арест | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 23:16 Фигурант дела замминистра Иванова обжаловал арест Суд получил жалобу на арест Бородина по делу о взятке замминистра обороны Freepik

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Басманный суд зарегистрировал апелляционную жалобу представителя защиты на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова предпринимателя Сергея Бородина. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Он проходит обвиняемым, как участник сговора с участием высокопоставленного чиновника, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Бизнесмена арестовали, он будет находится в СИЗО до 23 июня.

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По версии следствия, заместитель министра обороны Тимур Иванов вступил в сговор с фирмами-подрядчиками ведомства, которые в обмен на контракты бесплатно выполняли строительные и ремонтные работы на принадлежащих ему объектах.

Фигурантами уголовного дела стали еще два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.