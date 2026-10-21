Психологи объяснили, почему у умных людей дома часто беспорядок

Психологи рассказали, почему у увлеченных и интеллектуально занятых людей дома часто царит беспорядок. Об этом сообщили авторы материала, опубликованного URA.RU .

Творческий беспорядок часто имеет свою логику: человек знает, где что лежит, и не отвлекается на быт во время глубокой работы. Исследования показывают, что хаос в комнате стимулирует креативность и помогает находить нестандартные решения.

Однако важно отличать рабочий хаос от настоящего захламления. Если вещи мешают передвигаться или вызывают тревогу, это уже проблема, которую нужно решать. Главное, чтобы пространство помогало работать, а не создавало напряжение.