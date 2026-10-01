Стройнадзор Подмосковья совершил 1,9 тысячи выездов в Мариуполе в сентябре

В России 30 сентября отметили годовщину воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, с этой знаковой даты началось масштабное обновление территорий, где ключевую роль играет строительный контроль.

В сентябре специалисты подмосковного Управления технического надзора капитального ремонта совершили 1 900 выездов на объекты в Мариуполе. В рамках этих визитов они оформили 1 546 приемок по заявкам подрядчиков: 1 023 в многоквартирных домах и 519 на объектах социальной инфраструктуры.

Кроме того, 354 выезда специалисты совершили в рамках оперативных проверок.

Особое внимание уделяют качеству финишной отделки, за месяц провели 175 профильных проверок.

Отделка завершает процесс восстановления, но за ровными стенами, уложенной плиткой и качественной окраской скрывается строгий комплекс технических требований. Перед началом этих работ специалисты принимают все скрытые этапы строительства, которые невозможно проверить визуально после завершения объекта.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — обратился ранее к сотрудникам Стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.