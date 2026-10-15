Подмосковные строители помогут восстановить еще один детский сад в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя продолжается капитальный ремонт детского сада № 61, рассчитанного на шесть групп. Восстановление здания началось весной 2024 года в рамках второй очереди работ на социально значимых объектах города. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой и обновлением фасада. Об этом сообщили в подмосковнов МинЖКХ.

Рабочие заменили окна и кровлю, модернизировали системы водоснабжения, канализации и электроснабжения. Также специалисты укрепили фундамент, возвели кирпичные перегородки и выполнили стяжку полов.

В помещениях оштукатурили стены. Сейчас продолжаются шпаклевка и покраска поверхностей, а также отделка лестничных маршей. На кухне уже смонтировали новое оборудование. Фасад здания утеплили, его оформят декоративной штукатуркой.

Качество работ проверяют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. За время восстановления объекта они выезжали на площадку 76 раз, чтобы оценить соблюдение строительных требований.

После завершения ремонта дошкольное учреждение сможет принимать воспитанников в шести группах. Обновление здания и инженерных коммуникаций призвано улучшить условия для детей и сотрудников.