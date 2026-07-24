Сегодня 02:41 Воздухан победил Черемшу, Брдыщ на подхвате. Что значат самые смешные мемы лета Аналитик Асадова: современный мем — это короткий способ описать происходящее Фото: социальные сети французского арт-аккаунта les.creatonautes Эксклюзив

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Воздухан борется с Черемшой, Антон Чигур отстаивает свое доброе имя, а на фоне всего этого Канье Уэст поет «Седую ночь». Что за бурмалда, спросите вы — если только разбираетесь в мемах. А если не понимаете о чем речь, то объясним, что значат эти шутки, которыми сейчас разговаривает молодежь и причем здесь Советский Союз.

Феномен «Воздухана» Глубинные сдвиги в культурных вкусах российской аудитории вскрыл аналитический отчет Brand Analytics. По данным этой компании, больше всего людям сейчас нравится мем «Воздухан», ворвавшийся на вершину пьедестала с астрономическим показателем в 367,6 тысячи упоминаний. В современном цифровом лексиконе это хлесткое слово превратилось в несмываемое клеймо для людей, которые привыкли шумно, пафосно и без умолку разглагольствовать о своих грандиозных планах, мифических миллионах и великих свершениях. Выражение с быстротой молнии мутировало в универсальный ярлык для обозначения любой пустой, бесцельной активности. Визуальное же воплощение феномена достигло пика сюрреализма благодаря стараниям нейросетей. Соцсети наводнили полчища генеративных картинок, изображающих респектабельных мужчин в строгих деловых костюмах, у которых вместо голов красовались вентиляторы и кондиционеры. Эксперт по коммуникациям и основатель репутационного агентства CREDUM Гаянэ Асадова рассказала 360.ru, что «Воздухан» не случайно занял первое место.

Фото: Соцсети

«Это современное название старого явления, которое в русском языке давно описывается словом „маниловщина“. Сам термин связан с Маниловым — героем поэмы Гоголя „Мертвые души“, человеком мечтательным, благодушным и оторванным от практического действия. Он любит рассуждать о высоком, строить красивые планы, но ничего не доводит до результата. Поэтому „Воздухан“ так легко считывается», — объяснила специалист. Что за мем «Черемша» Второе место с 331 тысячей упоминаний заняла «Черемша» — один из самых заметных мемов квартала и часть большой абсурдной вселенной, стилизованной под советский быт. Первоисточник неожиданный: картинку гибрида льва и кролика еще в 2020 году нарисовала французская студия Les Createonautes для серии иллюстраций «Новая генетика», где скрещивали между собой самых разных животных и предметы. В рунете изображение обесцветили, подписали словом «черемша» и какое-то время использовали ради чистого абсурда, а затем почти забыли. Вторую жизнь мем получил весной 2026 года благодаря волне псевдодокументальных ИИ-роликов о жизни в СССР, один из главных проводников которых — аккаунт Soviet Life Stories: там от лица заводского рабочего рассказывают о советском быте, а закадровый голос неизменно начинает истории со слов «в Советском Союзе…». Пользователи стали сочинять для «Черемши» целую мифологию: зверя якобы вживую замуровывали в стены хрущевок для утепления, надували через пупок вместо воздушных шаров, а его длинные уши работали как радиоантенна. В самых абсурдных версиях «Черемша» замещает собой космос и управляет вселенной.

Это вымышленный персонаж: гибрид кролика и льва, который стал частью волны нейросетевых роликов про советское прошлое. Там важна не просто странная картинка, а сама интонация этих видео — псевдоностальгия по СССР, где все будто бы было спокойно, размеренно и «тихо, не спеша, без суеты». На этом фоне «Черемша» воспринимается как будто из мира коллективной памяти. Сочетание ностальгии, узнаваемого советского кода и нелепого визуального героя сделало мем таким заметным. Гаянэ Асадова

Фото: социальные сети французского арт-аккаунта les.creatonautes

«Бурмалда» поколения Альфа Почетное третье место с результатом в 228 тысяч упоминаний уверенно удерживает загадочное слово «бурмалда». Этот лингвистический хамелеон пережил несколько удивительных перерождений. Изначально слово возникло в закрытом стримерском сообществе как хитроумный эвфемизм для обхода строгих алгоритмов блокировки рекламы. Затем слово попало в руки поколения Альфа. Школьники превратили «бурмалду» в свой тайный внутренний код, полностью выхолостив первоначальный смысл. Теперь это слово служит универсальным обозначением всего нелепого, странного, хаотичного или попросту необъяснимого. «Бурмалда» — пример того, как в интернете рождается внутренний код для своих. Оно начало жить своей жизнью и вышло за пределы узкого круга. У таких слов нет обязательного глубокого смысла, но есть другая важная функция: они маркируют принадлежность к одной среде. Если человек понимает, о чем речь, значит, он в этом информационном поле», — рассказала эксперт по коммуникациям Асадова.

Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Котость» и секреты муринского языка На четвертой строчке с 128,8 тысячи упоминаний расположилась «котость» — термин из так называемого муринского языка, искусственного детского сленга, который несколько лет живет в TikTok и постепенно проникает в речь школьников. Правило простое: к любому слову добавляется суффикс «-ость» или «-ность», а некоторые звуки заменяются условным кодом — например, «ч» вместо местоимения «я». Так возникли «мамность», «дедность» и, конечно, «котость» — форма от слова «кот». Визуальным символом мема стал разжиревший кот Куки — трехцветный питомец блогера Юрия Янива с канала SlivkiShow, чей образ обработали нейросетью, придав ему еще более гротескные пропорции.

Фото: IMAGO/Christoph Hardt / www.globallookpress.com

«Да ты шуешь!» Замыкает престижную пятерку лидеров вирусное восклицание «Да ты шуешь!», собравшее 74,8 тысячи упоминаний на просторах рунета. Эта безумная фраза родилась на свет в результате технической ошибки нейросети, которая некорректно синтезировала обычное слово «шутишь» при создании генеративной версии популярного мультфильма «Барбоскины». Изувеченное алгоритмами выражение моментально разлетелось на цитаты, превратившись в идеальный сетевой инструмент для выражения крайнего недоверия и сарказма. Мем оказался частью более широкого тренда на «испорченные» искусственным интеллектом советские мультфильмы, где узнаваемые герои детства говорят на выдуманном псевдоязыке, полном похожих на «шуешь» ошибок — «медвел», «тук», «этте».

Москвичи и «Пухосос» Шестое место завоевал «Пухосос», собравший 44,1 тысячи упоминаний. Этот мем появился из вирусного CGI-видео, на котором фантастические синие машины ехали по московским улицам и с невероятной силой втягивали в себя тополиный пух. Мем быстро оброс вариациями: пользователи придумали лужесосов, пивовозов и пеноловов, в Татарстане появился местный «эчпочмаковоз», а во Владивостоке — «крабовоз».

«Пухосос» вырос из очень понятной и массовой проблемы. Тополиный пух летит в глаза, забивает дворы и создает ощущение бесконечного хаоса. И вот на этом фоне появляется правдоподобный ролик, где по Москве якобы ездят небольшие синие машины, которые собирают пух. Идея мгновенно зацепила людей именно потому, что звучала как почти готовое решение повседневной боли. Здесь сработал не только юмор, но и очень сильное ощущение: наконец-то придумали способ победить то, что всех раздражает каждую весну. Гаянэ Асадова

Фото: Соцсети

«Антон Чигур никого не убивал» Следующее место с результатом в 29 тысяч упоминаний занял мем «Антон Чигур никого не убивал». Его корни уходят в старый видеоролик блогера, где выдвигалась безумная конспирологическая теория о невиновности главного антагониста фильма «Старикам тут не место». После недолгих обсуждений на Reddit мем пережил удивительное перерождение, окрасившись в мрачные тона викторианской драмы. Хладнокровный убийца с мертвым взглядом неожиданно предстал в образе ранимого, утонченного поэта позапрошлого века, которого жестокое общество бездоказательно обвиняет во всех смертных грехах. В вирусных роликах Чигур страдает от несправедливости, меланхолично декламирует стихи и читает старую скороговорку про тупогубого быка.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

«Гора Эверест на фоне меня» На очередной позиции с показателем 28,7 тысячи упоминаний закрепилась дерзкая фраза «Гора Эверест на фоне меня». Эта строчка из свежего трека Инстасамки. Вирусный потенциал фразы оказался колоссальным благодаря ее удивительной пластичности. Российские пользователи мгновенно превратили надменное высказывание в ироничный шаблон для демонстрации собственного триумфа в самых обыденных делах. Теперь формулу «Эверест на фоне меня» активно подставляют под мелкие бытовые победы вроде вовремя оплаченных счетов за коммунальные услуги или успешно пережитого понедельника.

Фото: РИА «Новости»

Кавер Канье Уэста на «Седую ночь» Статус главного культурного шока весны завоевал нейросетевой кавер на песню «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста. Автором этого невероятного гибрида стал обычный турагент из Ижевска, который с помощью искусственного интеллекта наложил узнаваемый голос американского рэпера на бессмертную песню Юрия Шатунова. Эффект оказался ошеломляющим. К началу лета это вирусный ролик набрал 29 миллионов прослушиваний, триумфально возглавив мировой чарт Shazam.

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Плаксик» Понравился россиянам и трогательный «Плаксик». Героем вирусного феномена стала крошечная морская свинка с огромными, блестящими от слез глазами. Ее изображение мгновенно разлетелось по социальным сетям благодаря мощнейшему эмоциональному контрасту: зверек выглядел так, словно на его маленькие плечи легла вся тяжесть и несправедливость этого мира. Мем быстро облюбовало геймерское сообщество, превратив нежное существо в грозное оружие против токсичности. Словом «плаксик» на игровых форумах начали именовать пользователей, которые бесконечно жалуются на плохую команду, несправедливых разработчиков или сложные правила игры. Стоит такому игроку начать свой гневный монолог, как в ответ ему прилетает картинка плачущей свинки. «Брдыщ»: меланхоличная пес-рыба советского труда «Брдыщ» — еще один колоритный обитатель псевдосоветской абсурдной вселенной, созданной народным творчеством наряду с «Черемшой» и «Семгой». «Брдыщ» представляет собой рыбу с головой собаки. В отличие от загадочной «Черемши», «Брдыщ» олицетворяет собой образ честного и бесконечно уставшего труженика. В бесчисленных сетевых коллажах он примеряет на себя самые разные роли: работает скромным врачом в районной поликлинике, патрулирует улицы в форме советского милиционера, заседает на партсобрании или просто уныло бредет после тяжелой смены на заводе. Пользователи полюбили «Брдыща» за его экзистенциальный стоицизм и безмолвную покорность судьбе. Пес-рыба стал идеальной метафорой для каждого современного городского жителя, вынужденного ежедневно выполнять монотонную работу в декорациях каменных джунглей.

Фото: Соцсети