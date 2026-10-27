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    Две компании из КНР прекратили сотрудничать с Мбаппе из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Фото: РИА «Новости»

    Две китайские компании разорвали рекламные контракты с игроком мадридского «Реала» Килианом Мбаппе после его шутки про Мао Цзэдуна. Об этом сообщила газета Jiefang Daily.

    «Только что компания Dongpeng Beverage Group опубликовала заявление о прекращении сотрудничества с Килианом Мбаппе», — привели в публикации заявление производителя энергетических напитков.

    Также деловые отношения с футболистом разорвал крупный поставщик молочных продуктов Mengniu Dairy. Компании подчеркнули свою нулевую терпимость к любым действиям задевающим национальные чувства.

    Причиной стало высказывание Мбаппе о его любимом интернет-меме. В интервью футболист признался, что его очень смешит отредактированное изображение «китайского диктатора», на которое наложили его собственное лицо. Основой для мема стал известный портрет экс-главы Китая Мао Цзэдуна.

    Ранее Мбаппе оформил дубль и принес «Реалу» победу над «Барселоной» в ходе чемпионата Италии.

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