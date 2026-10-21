Финский политик Мема уличил Каллас в отчаянии из-за переговоров по Украине

Финский политик Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за обвинения в адрес американских переговорщиков по Украине. ЕС уже не играет заметной роли в переговорном процессе, написал он в социальной сети X .

По словам Мемы, вместо продвижения мирного урегулирования ЕC добивается введения новых санкций против России и наращивания военной помощи Украине.

«В сложившейся ситуации для ЕС закономерно оставаться сторонним наблюдателем того, как США руководят переговорами», — написал он.

Ранее Каллас заявила в Европарламенте, что американские представители около полутора-двух лет пытаются добиться капитуляции Украины, однако страна продолжает сопротивление благодаря поддержке Евросоюза. Она также потребовала предоставить европейским представителям место за столом переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил сомнение в намерениях Евросоюза участвовать в мирном процессе.