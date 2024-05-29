СДЭК начал выдавать посылки россиянам

Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК возобновил выдачу посылок клиентам спустя три дня после масштабного технического сбоя. Об этом 360.ru рассказал директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

«В данный момент открыты все ПВЗ, производится ручная обработка выдачи посылок, готовых к вручению», — сказал он.

Берггрен подчеркнул, что компания работает над полноценным восстановлением обслуживания.

«О причинах сбоя можно будет говорить после того, как инцидент будет закрыт», — добавил собеседник 360.ru.

Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки СДЭК произошел 26 мая. Была нарушена работа вычислительных мощностей, не работали сайт и приложение. Клиенты по всей России не могли ни получить, ни отправить посылки.

Только на четвертые сутки компания запустила свой сайт и устранила часть проблем, возникших из-за масштабного сбоя. Предположительно, СДЭК стал жертвой вируса-шифровальщика. Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой. В Роскомнадзоре сообщили, что не получали уведомлений от СДЭК об возможной утечке персональных данных.