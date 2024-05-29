СДЭК запустил сайт компании после масштабного сбоя

Сайт сервиса доставки СДЭК снова начал работать после трехдневного сбоя

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Компания СДЭК запустила свой сайт и устранила часть проблем, возникших из-за масштабного сбоя. Платформа начала работать в ограниченном режиме.

«Дорогие клиенты! Наш сайт работает, но пока частично», — указали на сайте сервиса.

В СДЭК отметили, что специалисты продолжают устранять проблемы и занимаются восстановлением всех функций. Представители компании также поблагодарили клиентов за терпение и понимание.

Неполадки возникли 26 мая, в результате перестали работать сайт и приложение СДЭК. По данным сервиса, произошли нарушения в работе вычислительных мощностей.

Ранее «Ведомости» назвали возможную причину в сбоя сервиса СДЭК. По информации издания, сайт компании атаковала международная хакерская группа Head Mare, которая запустила в систему вирус-шифровальщик. В случае, если в Сеть утекли данные клиентов, компании придется в течение суток обратиться в Роскомнадзор. Ведомство заявило, что СДЭК не уведомлял о компрометации данных.

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