СДЭК третьи сутки подряд не может возобновить работу
СДЭК не смог возобновить выдачу посылок за три дня
Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК третий день не может возобновить выдачу посылок после масштабного технического сбоя. В компании сообщили, что продвинулись в восстановлении работы, но пока не могут полностью ее возобновить.
«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — уточнили в СДЭК.
Команда извинилась перед клиентами и заверила, что их посылки находятся в безопасности.
«Мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас», — добавили в организации.
Клиенты по всей России не могут ни получить, ни отправить посылки через СДЭК. Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки произошел 26 мая — была нарушена работа вычислительных мощностей, в результате не работают ни сайт, ни приложение. Эксперты предполагают, что компания стала жертвой вируса-шифровальщика, сообщал «Коммерсант». Специалисты не стали вводить ручную обработку заказов, чтобы избежать ошибок.
Ранее из-за технического сбоя приостановили торги ценными бумагами на СПБ Бирже. До этого СПБ Банк, который является расчетным депозитарием биржи, попал под санкции США.