СДЭК не уведомил Роскомнадзор об утечке данных
Роскомнадзор не получал от СДЭК сведений об утечке данных клиентов
Роскомнадзор не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных. От этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
«По состоянию на 17:00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили», — сообщили в регуляторе.
По закону оператор, допустивший утечку персональных данных, должен в течение суток сообщить в Роскомнадзор.
Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки произошел 26 мая — была нарушена работа вычислительных мощностей, в результате не работают ни сайт, ни приложение. В СДЭК отметили, что сервис доставки работает над возобновлением выдачи заказов, он также заготовил резервные схемы.
Ранее международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании. Для взлома использовали вирус-шифровальщик.