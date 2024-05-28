Стала известна возможная причина масштабного сбоя в работе СДЭК

«Ведомости»: вирус-шифровальщик мог привести к сбою в работе СДЭК

Фото: РИА «Новости»

Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании СДЭК. Об этом сообщили «Ведомости».

Для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтвердили источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности, в также в СДЭК.

«Хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», — отметили авторы материала.

СДЭК уже третий день подряд не может возобновить выдачу посылок после масштабного сбоя. Представители компании отметили, что продвинулись в восстановлении работы. Однако полностью возобновить деятельность пока не получилось.

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