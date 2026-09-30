Рейтинг популярных направлений для отдыха на Новый год возглавили Вьетнам и Египет

РСТ: лидерами среди стран для отдыха на Новый год стали Вьетнам и Египет

Самыми востребованными зарубежными направлениями у россиян на Новый год станут Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Чаще всего туристы бронируют вылеты на курорты на период с 28 декабря по 4 января, так как на это время выпадают новогодние каникулы.

Руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева отметила, что на вершине рейтинга стран по объему новогодних бронирований оказался Египет, на который приходится 36,2% продаж. На втором месте расположился Таиланд (18,3%), а на третьем — ОАЭ (17,1%). Путевки во Вьетнам приобрели 13,6% туристов, а на Шри-Ланку — 7,9%.

По данным РСТ, путешественники также стали чаще брать Туры в Танзанию. Специалисты связывают это с открытием прямых рейсов на Занзибар.

Ранее сервис бронирований OneTwoTrip назвал Архыз, Красную Поляну и Кострому наиболее популярными направлениями для осеннего отдыха в России. Туристы также активно ездили в Ростов-на-Дону и Вязьму.