Самые высокие выплаты за подработку студентам — свыше 5,5 тысячи рублей за смену — предлагают в доставке и логистике, сфере бытовых и персональных услуг, а также в пищевой промышленности. На это указало исследование «Авито Подработки» и «Авито Услуг», сообщило РИА «Новости» .

«Лидером по среднему предлагаемому вознаграждению для студентов стала сфера доставки, грузоперевозок и логистики — 5960 рублей за смену», — заявили в исследовании.

На второй позиции расположились бытовые и персональные услуги — там студентам в среднем платили 5901 рубль за смену. На третьем — промышленность с результатом 5502 рубля за смену. На четвертом — тяжелое машиностроение, где средний предлагаемый заработок за смену — 5022 рубля. Пятерку замкнуло транспортное машиностроение с 4660 рублями за смену.

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