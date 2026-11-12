Опрос показал, что в Санкт-Петербурге подработкой занимаются 31% опрошенных

В Санкт-Петербурге подработкой сейчас занимаются 31% опрошенных, еще 24% имели дополнительный заработок в течение 2026 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на результаты исследования Авито Подработки и Авито Рекламы.

В опросе приняли участие 10 тыс. совершеннолетних россиян. Средняя сумма, которую респонденты хотят накопить за счет подработки, составляет 161 204 рубля. При месячном доходе от 30 000 до 50 000 рублей такой цели можно достичь примерно за 4–7 месяцев, если весь заработок направлять в накопления.

Самым востребованным форматом подработки оказался вариант «2–3 дня или вечера в неделю» — его выбрали 31% респондентов. Еще 20% готовы уделять подработке 4 дня в неделю и чаще, столько же предпочитают несколько отдельных смен в месяц. Интенсивная подработка в отпуске или на каникулах интересна 9% участников опроса, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

По словам директора по развитию бизнеса сервиса Алексея Панюкова, проводившего исследование, доля подрабатывающих выше всего среди молодежи: 41% в группе 18–24 лет, 38% среди 25–34-летних и 37% в категории 35–44 лет. Он отметил, что молодые люди нередко используют подработку для профессионального роста, направляя дополнительный доход на обучение и освоение новых компетенций.