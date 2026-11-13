Лепс усомнился в способности 18-летних парней обеспечивать девушек

Певец Григорий Лепс назвал практически невозможной ситуацию, при которой 18-летний парень способен полностью обеспечивать девушку. Об этом он заявил в интервью сайту POPCAKE .

По мнению артиста, финансовые ожидания девушек часто расходятся с реальными возможностями сверстников. Музыкант признал, что отдельные молодые люди способны содержать партнершу в юном возрасте, но назвал подобные случаи редким исключением.

«Требовать можно все, что угодно. Пускай они попытаются это сделать. В 18 лет это практически невозможно. На мой взгляд, может быть, я ошибаюсь», — заявил певец.

Исполнитель добавил, что сам в 18 лет уже служил в армии, а свою первую зарплату в 22 рубля заработал еще в 14 лет во время трехмесячной подработки на школьных каникулах.