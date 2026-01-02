Сальдо назвал сроки проведения ДНК-экспертизы для опознания погибших в Хорлах

Проведение ДНК-экспертизы для опознания останков всех погибших после удара украинских боевиков по селу Хорлы займет около недели. Об этом в комментарии ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что в сгоревших после атаки БПЛА зданиях гостиницы и кафе нашли только частичные останки погибших.

«Очевидно, противник применил взрывные вещества, которые зажигательные, поэтому там остались только фрагменты тел. Только по ДНК-анализу могут определить, на это неделя примерно уйдет», — сказал Сальдо.

Специалисты Херсонского бюро судебно-медицинской экспертизы установили личности 12 жертв теракта украинских боевиков в Хорлах. Среди них восемь женщины и четверо мужчин. Всего в сгоревших зданиях кафе и гостиницы погибли 27 человек.

В пятницу, 2 января, в больнице Крыма скончалась пострадавшая при теракте женщина. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, в тяжелом состоянии остаются ребенок и взрослый.