Уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего и покушение на убийство двух лиц завели следователи Якутии после стрельбы, которую устроил в своем доме пьяный житель села житель села Октемцы. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным ведомства, в воскресенье, 22 ноября, нетрезвый мужчина дважды выстрелил в своего 15 летнего сына и ружья. От полученных ранений подросток скончался на месте.

Глава семьи на этом не остановился и открыл стрельбу в сторону 14 летнего сына и жены. Раненого школьника доставили в больницу.

До приезда правоохранительных органов мужчина забрался в свою машину и покончил с собой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя республиканского главка Виталия Кондратенко доложить о ходе расследования обстоятельствах дела.

В середине ноября подмосковные следователи предъявили обвинение в убийстве жителю поселка Красково в Люберцах. По данным ведомства, пьяный обвиняемый ударил отца ножом в шею.