В Якутии завели дело на убийцу собственного 15-летнего сына
СК: пьяный житель Якутии убил старшего сына и ранил младшего
Уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего и покушение на убийство двух лиц завели следователи Якутии после стрельбы, которую устроил в своем доме пьяный житель села житель села Октемцы. Об этом сообщила пресс-служба СК.
По данным ведомства, в воскресенье, 22 ноября, нетрезвый мужчина дважды выстрелил в своего 15 летнего сына и ружья. От полученных ранений подросток скончался на месте.
Глава семьи на этом не остановился и открыл стрельбу в сторону 14 летнего сына и жены. Раненого школьника доставили в больницу.
До приезда правоохранительных органов мужчина забрался в свою машину и покончил с собой
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя республиканского главка Виталия Кондратенко доложить о ходе расследования обстоятельствах дела.
В середине ноября подмосковные следователи предъявили обвинение в убийстве жителю поселка Красково в Люберцах. По данным ведомства, пьяный обвиняемый ударил отца ножом в шею.