Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке убить бывшую жену, ее сожителя и других жильцов квартиры путем поджога. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета .

По версии следствия, днем 14 ноября подозреваемый из личной неприязни поджег дверь приквартирного холла на восьмом этаже жилого дома на улице Полбина. Мужчина намеревался расправиться с бывшей супругой, ее сожителем и другими находившимися в квартире людьми, понимая, что огонь угрожает также остальным жильцам многоэтажки.

Довести задуманное до конца ему не удалось благодаря своевременному прибытию экстренных служб. Пожарные потушили возгорание, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Задержанного планируют доставить в подразделение СК для допроса.

Ранее источник 360.ru источник сообщил, что при пожаре в 12-этажном доме на улице Полбина, 48, пострадали два человека.