В декабре 2026 года некоторые пенсионеры получат вторую пенсию. Тем из них, кому выплату перечисляют в период с 1-е по 10-е число каждого месяца, начислят ее раньше — в конце декабря.

Это произойдет потому, что в России в честь праздника Нового года начнутся длинные выходные. В этом году они продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января включительно. В это время все службы, которые занимаются перечислением пенсий и пособий, работать не будут, и выплаты проведут заранее.

По этой причине пенсионерам и россиянам, получающим пособия в названный период, придется спланировать траты, так как ближайшая крупная выплата последует только в начале февраля.