От налогов до техсбора. Главное, что нужно знать о декабре-2026
Декабрь принесет в жизнь россиян сразу несколько важных изменений: некоторые пенсионеры получат вторую выплату досрочно, 80-летним удвоят фиксированную часть, появится возможность взять льготный автокредит, а технологический сбор поднимет цены на некоторые категории электроники. На что стоит обратить внимание — в материале 360.ru.
Налоги
Россиянам придется поторопиться с налогами: перечислить государству необходимые суммы следует до 1 декабря включительно.
Делают это по уведомлению от ФНС. Со 2 декабря гражданам начнут начислять пени.
Заплатить придется имущественный, транспортный, земельный налоги, а также на вклады.
Выплата пенсии
В декабре 2026 года некоторые пенсионеры получат вторую пенсию. Тем из них, кому выплату перечисляют в период с 1-е по 10-е число каждого месяца, начислят ее раньше — в конце декабря.
Это произойдет потому, что в России в честь праздника Нового года начнутся длинные выходные. В этом году они продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января включительно. В это время все службы, которые занимаются перечислением пенсий и пособий, работать не будут, и выплаты проведут заранее.
По этой причине пенсионерам и россиянам, получающим пособия в названный период, придется спланировать траты, так как ближайшая крупная выплата последует только в начале февраля.
Удвоение пенсии
Фиксированная часть страховой пенсии удвоится с 1 декабря у тех пенсионеров, которым в ноябре 2026 года исполнилось 80 лет.
Если в прошлом месяце она составляла 9584 рубля, то в декабре россиянин получит сразу 19 169 рублей.
Подавать соответствующее заявление никуда не нужно, перерасчет будет автоматическим.
Льготный автокредит
С 1 декабря в России можно будет взять автокредит с господдержкой. Он станет доступен медработникам, педагогам, участникам СВО и членам их семей, военным пенсионерам и инвалидам.
Условия следующие:
- машина должна быть российской сборки;
- авто не должно стоить более двух миллионов рублей;
- авто должно соответствовать требованиям Минпромторга;
- необходимый уровень локализации автомобиля.
Максимальную скидку на автопокупку — 925 тысяч рублей — можно получить при приобретении электрокара.
Технологический сбор
Со следующего месяца в стране введут обязательный технологический сбор на электронную компонентную базу и продукцию, где она используется. Это неналоговый платеж за каждую единицу товара.
Размер платежа зависит от категории и от того, есть ли информация о продукции в системе «Честный знак»:
- ноутбуки — 500 рублей или 992, если сведений в системе «Честного знака» нет;
- смартфоны — 250 и 496 рублей соответственно;
- телефонные аппараты — проводные или аппараты с беспроводной трубкой, сотовые телефоны и другие. Платеж разный, в зависимости от типа устройства, но максимальный предел по сбору не должен превышать пять тысяч рублей.
В перечень не попали наушники, умные часы, бытовая техника и электронные компоненты.
Платить будут ИП и юридические лица, однако, скорее всего, сбор отразится на конечной цене устройств.