С 2027 года банки могут начать удерживать налог с процентов по вкладам

С 2027 года россиянам, возможно, больше не придется самостоятельно перечислять НДФЛ с процентов по банковским вкладам. Эту обязанность планируют передать банкам, сообщил «Деловой Петербург» .

На первом этапе банки станут применять единую ставку 13%. Если совокупный доход вкладчика потребует более высокого налога, разницу придется доплатить по итогам года. Максимальная ставка прогрессивной шкалы составляет 22%.

Налог начисляют не на сумму сбережений, а на проценты сверх необлагаемого лимита. Для доходов 2027 года он, по предварительным расчетам, может составить 160 тысяч рублей. Если у человека несколько депозитов в разных банках, ФНС учтет процентный доход по всем счетам.

При этом за доходы, полученные в 2026 году, сохранится прежняя схема. Налоговая сама рассчитает НДФЛ, а заплатить его необходимо до 1 декабря 2027 года.

Ранее Госдума одобрила повышение лимита страхования вкладов.