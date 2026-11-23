Доходы федерального бюджета, не связанные с реализацией нефти и газа, выросли по итогам первых 10 месяцев 2026 года более чем на 20%. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, его процитировала пресс-служба Кремля.

«Если общий бюджет у нас рос на 5,4 триллиона рублей, то федеральный бюджет — на 2,2 триллиона рублей, и это, конечно, ненефтегазовые доходы. 24 процента — рост ненефтегазовых доходов», — отметил глава налоговой службы.

Он добавил, что основные поступления в бюджет дал НДС, рост по сравнению с предыдущим годом составил около 33%. Также по итогам первых трех кварталов собрали на 12% больше налога на прибыль.

Ранее Минфин предложил изменить порядок удержания НДФЛ с процентов по вкладам. Банки будут удерживать налог с процентных доходов по ставке 13% сразу при их выплате, а по итогам периода ФНС доначислит сумму в соответствии с прогрессивной шкалой.