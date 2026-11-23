Рассчитаться по налогам за недвижимость, землю, транспорт и доходы физических лиц за 2025 год гражданам нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Об этом сайту «Абзац» сообщил юрист Ярослав Остапенко.

По словам эксперта, правило распространяется на сборы за жилье, участки, автомобили и НДФЛ, включая доходы с банковских вкладов. Узнать сумму начислений можно на портале «Госуслуги», в сервисе «Налоги ФЛ» либо в личном кабинете на сайте ФНС. Неполучение бумажного извещения не отменяет обязанности совершить платеж — в таком случае следует самостоятельно обратиться в инспекцию.

Уже со 2 декабря неплательщикам начнут начислять ежедневные пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ. Если гражданин проигнорирует требование ведомства, бесспорный долг спишут с банковского счета без судебного разбирательства.