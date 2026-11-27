Психолог назвал одну из причин отказа россиян от участия в игре «Тайный Санта»
Психолог Денисов-Мельников: участие в «Тайном Санте» может вызывать тревогу
Предновогодний флешмоб «Тайный Санта» распространен во многих российских компаниях. Однако есть немало сотрудников, которые бойкотируют игру. Одной из причин может быть нежелание создавать себе еще один повод для тревоги, рассказал 360.ru клинический психолог, НЛП-тренер Валентин Денисов-Мельников.
Участвуя в «Тайном Санте», нужно учитывать много моментов: уложиться в бюджет, выбрать что-то универсальное, но не отдариться. Психолог отметил, что людям вообще свойственно сожалеть о своих поступках и беспокоиться, что подумают другие. А на работе у многих и так повышена тревожность.
«С ковидных времен растет потребление антидепрессантов и антитревожных препаратов. И даже мысли о дополнительном стрессе могут нервировать», — пояснил Денисов-Мельников.
Нужно ли играть в «Тайного Санту» в коллективе и как правильно отказаться, если не хотите в ней участвовать, — в материале 360.ru.