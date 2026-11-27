Предновогодний флешмоб «Тайный Санта» распространен во многих российских компаниях. Однако есть немало сотрудников, которые бойкотируют игру. Одной из причин может быть нежелание создавать себе еще один повод для тревоги, рассказал 360.ru клинический психолог, НЛП-тренер Валентин Денисов-Мельников.

Участвуя в «Тайном Санте», нужно учитывать много моментов: уложиться в бюджет, выбрать что-то универсальное, но не отдариться. Психолог отметил, что людям вообще свойственно сожалеть о своих поступках и беспокоиться, что подумают другие. А на работе у многих и так повышена тревожность.