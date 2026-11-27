Сегодня 15:00 «Тайный Санта»: милое развлечение или повод для тревоги? Почему сотрудники отказываются от игры Психолог Абашин: игра «Тайный Санта» может вызывать отторжение в коллективе Эксклюзив

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Популярность предновогодней игры «Тайный Санта» в России растет, особенно в корпоративной среде. Однако у флешмоба остается немало противников. Что же мешает сотрудникам получить удовольствие от праздничной традиции?

История и правила игры «Тайный Санта»

Игра, суть которой состоит в анонимном обмене небольшими подарками, появилась во второй половине ХХ века. По одной из версий, ее создателем стал миллионер из американского штата Миссури Ларри Стюарт, более 25 лет раздававший деньги нуждающимся перед Рождеством и прозванный Сантой. Примечательно, что Стюарт не раскрывал свою личность — признался, лишь узнав о смертельной болезни, и предложил окружающим продолжить его дело. Возможно также, что игра восходит к скандинавской традиции, когда дети стучались в чужие двери, бросали подарок возле них и убегали. «Тайный Санта» прижился во многих странах мира. В Канаде и Британии акцию прозвали «Крис Киндл», в Испании — «Невидимый друг», в Бразилии — «Тайный друг», в некоторых европейских странах — «Полианна». В «Тайного Санту» можно играть в больших семьях или компаниях друзей, даже на крупных интернет-площадках. Но чаще всего играют с коллегами и в режиме офлайн.

Организаторы пишут имена всех участников на листочках, кидают их в шляпу и просят каждого вытянуть листок не глядя. Участники готовят сюрприз для тех, чье имя им выпало. От одного человека — один небольшой подарок. В назначенный день купленные презенты складывают в общее место. Имена получателей подписаны, отправителей — нет. Иногда дарители раскрывают себя позже, а иногда не раскрывают вовсе. В некоторых случаях коллеги заранее договариваются о денежном лимите (чаще всего презенты небольшие — в пределах 500-1000 рублей), составляют виш- или стоп-листы — списки того, что стоит / точно не стоит дарить.

Как воспринимают игру в России

В России флешмоб стал популярным сравнительно недавно — в середине 2010-х, с активным развитием корпоративной культуры. Проводят его перед Новым годом (не перед Рождеством). Во многих компаниях это уже стало традицией. К анонимному обмену подарков хотя бы раз присоединялись 27% участников опроса, проведенного аналитическим центром НФИ и компанией «Ингосстрах». Еще 57% планируют сделать это в будущем. А 16% не участвовали и совершенно не хотят. Казалось бы, к чему такая категоричность? Ведь речь идет о милой предпраздничной традиции, не требующей особых усилий и затрат. Оказывается, в первую очередь проблема в тревожности людей: 27% боятся разочаровать получателя, а 20% — разочароваться самим, получив бесполезный или неуместный презент.

Есть и другие поводы для неуверенности: кто-то опасается, что подарки получатся неравноценными, кто-то боится сплетен или обид между коллегами. На работе у многих и так повышена тревожность — отдохнуть в офис приходят разве что молодые мамы, отметил в беседе с 360.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

С ковидных времен растет потребление антидепрессантов и антитревожных препаратов. Люди сильно на стрессе, и даже мысли о дополнительном стрессе могут их нервировать. А если не принимать участия, то точно не ошибешься. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог, НЛП-тренер

Психолог Анатолий Абашин в беседе с 360.ru назвал тревожность бичом ХХI века. Он добавил, что на решение не участвовать в «Тайном Санте» могут повлиять когнитивные искажения, например убеждение «я должен быть лучшим» (и боязнь не соответствовать своим же критериям) или «меня не так поймут», страх негативной оценки. «Дарящий может быть заранее убежден в том, что его подарок оценят негативно. Ему проще избежать этого, отказавшись от участия», — добавил Абашин.

Другие причины отказа от участия в «Тайном Санте»

Материальный момент. Обычно речь идет о недорогих подарках, но если финансовое положение оставляет желать лучшего, а еще нужно готовить сюрпризы для близких, у людей может не быть не только лишних денег, но и настроения на игру.

Отношения в коллективе. Если они натянутые, коллегам вряд ли захочется дарить друг другу приятные мелочи.

Изменение рабочих и личных ценностей. Еще недавно во многих компаниях насаждали идею отношения к коллегам как к семье. Сейчас приоритеты меняются.

Идет тренд на work-life balance: дом — это дом, работа — это работа. И тимбилдинги вроде «Тайного Санты» могут вызывать отторжение. Анатолий Абашин психолог

Кроме того, люди становятся более подкованными в психологии: больше думают о своих желаниях, перестают бояться говорить «нет». «Это же навязанная история: пойдите потратьте деньги, потому что у нас в культуре так принято. Никому не нравится, когда ему навязывают, и сейчас мы меньше глотаем и больше говорим об этом», — рассудил Абашин.

Так нужен ли вообще «Тайный Санта»?

Единого ответа нет — все зависит от команды и ситуации. По мнению Абашина, игра скорее приживется в «зеленых» компаниях, где отношения стараются выстраивать, исходя из комфорта сотрудников. В «красных» же компаниях с жесткой иерархией участие во флешмобе будет восприниматься как очередное требование, что, вероятно, вызовет отторжение.

Денисов-Мельников сформулировал принцип, с которым точно не поспоришь. «Должны быть позитивные эмоции, хорошее настроение, иначе это просто обязаловка. Если игра не в радость, лучше от нее отказаться. Если есть вопрос, надо или не надо, — не надо», — считает он.

Как отказаться играть?

Собеседники 360.ru сошлись на том, что лучший способ — обозначить свою позицию четко и мягко. Не нужно лгать и оправдываться, ссылаться на отсутствие времени, болезнь или что-то другое — это выглядит жалко. Приемлемые формулировки: «В этом году я пас, но желаю всем классного праздника», «Меня это скорее нервирует, чем радует, так что мне будет спокойнее не участвовать». Поначалу коллеги могут возражать и уговаривать, но если это четкая последовательная позиция, то в следующем году вопросов к вам будет меньше. А может, к тому времени ваши настроение и ситуация изменятся и участие в предновогодней игре будет вам в радость.