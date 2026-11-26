В Липецкой области полностью прекратят продавать вейпы и жидкости для них. Запрет введут с 1 марта 2027 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов .

По словам губернатора, местные жители многократно просили ввести подобный запрет.

«За год доля школьников, которые курят вейпы, выросла более чем в четыре раза. Чтобы защитить здоровье детей и подростков, я внес в областной Совет законопроект о запрете розничной продажи вейпов», — подчеркнул Артамонов.

Штраф для нарушителей запрета составит от 100 до 150 тысяч рублей для физических лиц, от 300 до 500 тысяч рублей — для должностных, от одного до 1,5 миллиона рублей — для юрлиц. Продукцию конфискуют.

Ранее стало известно, что вейпы перестанут продавать в Петербурге также с 2027 года. Такой же закон будет действовать и в Ленинградской области. Кроме того, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко поддержал запрет вейпов.