Вейпы могут привести к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал пульмонолог, доцент Александр Безлепко.

Безлепко заявил, что тезис о безвредности электронных сигарет неверен. Врач отметил, что возникновение болезни зависит от длительности воздействия дыма на дыхательные пути, поэтому хронический бронхит может развиться достаточно рано. Единственное, что пока не доказано, — это вред сигарет с нагреванием табака, так как в них отсутствует фактор горения.

При этом Безлепко уточнил, что при жалобах на частые болезни и хронический бронхит в 30 лет врачам прежде всего необходимо исключать бронхиальную астму, а не ХОБЛ.