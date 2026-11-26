Объем онлайн-продаж алкоголя в России оценивается в 100 млрд рублей, а доля контрафактной продукции на этом рынке достигает 40%. Об этом в пресс-центре НСН заявил врач-психиатр, нарколог и психотерапевт Василий Шуров.

По его словам, самые опасные зависимости у подростков — легальные и широко доступные. Прежде всего речь идет об алкоголе, который продают в обычных и специализированных магазинах, а в интернете активно продвигают как универсальное средство для получения «любой эмоции». Шуров назвал такой посыл вводящим в заблуждение и подчеркнул, что официальная статистика учитывает лишь легальный рынок, не отражая реального масштаба проблемы.

Не менее серьезной угрозой врач считает курение: в стране десятки миллионов курильщиков. На фоне обсуждения запрета вейпов, по словам Шурова, звучат пустые разговоры и демагогия. Для сравнения он привел Таджикистан, где полностью запретили импорт, производство и продажу вейпов.