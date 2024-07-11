Попова назвала причину вспышки ботулизма в России

Нарушение всех возможных правил и технологий привело к изготовлению опасного продукта, который стал причиной вспышки ботулизма в России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило РИА «Новости» .

Вспышка заболеваемости произошла в нескольких регионах России. С признаками ботулизма к медикам обратились пациенты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Казани. Пострадавшие ели лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

В общей сложности пострадали около 400 человек. Известно о двух погибших. Цеха сервиса доставки еды «Кухня на районе» временно закрыли, нескольких человек задержали.

Ранее в Роспотребнадзоре на фоне вспышки ботулизма объяснили, как выбрать безопасные рыбные консервы. О качестве консервов может рассказать даже упаковка и этикетка, а также внешний вид рыбы. Специалисты напомнили россиянам: важно помнить, что некачественные и просроченные консервы могут стать причиной развития смертельно опасного заболевания.