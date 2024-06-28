Более 100 пациентов с ботулизмом остались в больнице

В больницах по-прежнему остаются 108 заразившихся ботулизмом, рассказал представителям СМИ помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кузнецов уточнил, что 24 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписали 289 человек, среди которых трое детей.

Ранее Роспотребнадзор призвал Люблинский суд Москвы приостановить на 90 суток работу сервиса «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») из-за массового отравления ботулизмом. По предварительным данным, причиной распространения болезни была консервированная фасоль, которую добавляли в салат. Суд прислушался к позиции Роспотребнадзора и назначил компании «Локалкитчен» соответствующее наказание.

В середине июня к врачам с признаками ботулизма обратились более 120 москвичей. Позже случаи заболевания стали фиксировать и в других регионах. Один из пациентов, студент из Костромской области, скончался.