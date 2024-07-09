Вычисляем ботулизм. Россиянам объяснили, как выбрать безопасные рыбные консервы

Рыбные консервы содержат омега-3, витамины D, D12, железо, йод и магний, поэтому они являются важной составляющей сбалансированного рациона. О том, как выбрать этот пищевой продукт, рассказали в рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

О качестве консервов расскажет упаковка. Она должна быть не вздута, не иметь повреждений и ржавчины. Ни в коем случае не стоит брать жестяную банку, имеющую выпуклости на дне или крышке.

На качественном продукте маркировка наносится методом выдавливания или несмываемой краской. На ней указывается дата выпуска и код продукта. Последний необходим для того, чтобы определить вид рыбы. Также маркировка содержит информацию о номере смены, индексе предприятия и рыбной промышленности — «Р».

Чтобы выбрать свежее сырье, необходимо изучить этикетку: чем ближе точка вылова к месту производства, тем вкуснее будет рыба. Если же предприятие находится далеко, то перед вами, скорее всего, замороженный продукт. Также на этикетке прописывают срок годности, состав, массу нетто и пищевую ценность.

Качество рыбных консервов определяется по запаху и вкусу: они должны быть приятными, свойственными копченой, жареной или вареной рыбе. Допускается аромат пряностей и других добавок.

Если кусочки и тушки рыб плохо уложены, слишком мелкие, разваливаются и имеют неправильную форму, то лучше не употреблять их в пищу. Важно помнить, что некачественные и просроченные консервы могут стать причиной развития ботулизма, который при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.