Жена умершего от ботулизма студента в Костроме: он отравился в Нижнем Новгороде

Студент в Костромской области умер от ботулизма, съев лобио. Его жена рассказала 360.ru, что парень обратился за медпомощью на второй день после появления симптомов.

Она подтвердила, что муж ел салат салат с фасолью. По ее словам, он отравился в Нижнем Новгороде, а умер в Костроме. Болезнь проявлялась у 21-летнего парня не как стандартное отравление.

«Ухудшение зрения, нарушение координации. <…> На вторые сутки уже все было плохо. Обратились к врачу», — сказала девушка.

В больнице назначили экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти. Жена еще не решила, обращаться ли в суд.

«Сложно сказать. Нам надо сначала узнать точную причину смерти и уже исходя из этого решать что-то. <…> Судебная медэкспертиза будет проходить сегодня», — заявила она.

Представитель департамента здравоохранения Костромы заявил «Известиям», что пациент поздно обратился за медпомощью, и это снизило его шансы на спасение. Парня положили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели антитоксическую сыворотку, но это не помогло. В общей сложности медпомощь потребовалась более 300 людям, гибель студента стала первым смертельным случаем.