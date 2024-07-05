Стало известно о втором погибшем от ботулизма

Ботулизм диагностировали у 24-летнего парня. Он лежал в отделении реанимации одной из больниц города Дзержинска.

Смертельный случай в Нижегородской области стал вторым. До этого в Костромской области умер 21-летний студент. Его жена рассказала 360.ru, что он попробовал салат с фасолью в гостях у родственников в Нижнем Новгороде и обратился к врачам лишь на вторые сутки.

Массовое отравление произошло в середине июня. В общей сложности пострадали около 400 человек. К 3 июля в больницах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской областей и Татарстана оставались около 70 человек. Цеха сервиса доставки еды «Кухня на районе» временно закрыли, нескольких человек задержали.