Стало известно о втором погибшем от ботулизма

«112»: в Нижегородской области умер второй заболевший ботулизмом

Фото: РИА «Новости»

Умер второй пострадавший от массового заражения ботулизмом. Молодой мужчина проходил лечение в Нижегородской области, сообщил Telegram-канал «112».

Ботулизм диагностировали у 24-летнего парня. Он лежал в отделении реанимации одной из больниц города Дзержинска.

Смертельный случай в Нижегородской области стал вторым. До этого в Костромской области умер 21-летний студент. Его жена рассказала 360.ru, что он попробовал салат с фасолью в гостях у родственников в Нижнем Новгороде и обратился к врачам лишь на вторые сутки.

Массовое отравление произошло в середине июня. В общей сложности пострадали около 400 человек. К 3 июля в больницах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской областей и Татарстана оставались около 70 человек. Цеха сервиса доставки еды «Кухня на районе» временно закрыли, нескольких человек задержали.

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